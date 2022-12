Non c'è pace per il cimitero di Poggioreale: furto nella notte, portati via 200 portavasi in ottone

Verso le 9 i carabinieri di Poggioreale sono intervenuti al cimitero di via Santa Maria del pianto su richiesta del custode a causa di un furto.

In una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare, le forze dell'ordine riportano che ignoti, durante la notte, dopo aver forzato la porta di ingresso si sarebbero appropriati di 200 portavasi in ottone.

Sono in corso indagini da parte dei carabinieri.

Il crollo dello scorso gennaio

Soltanto un mese fa erano partite (e sono ancora in corso) le attività di recupero dei resti delle salme coinvolte nel crollo del 4 gennaio scorso. In una tensostruttura presso la Chiesa Madre vengono ospitati temporaneamente i resti mortali recuperati, questo in vista del restauro.

"Stiamo lavorando per dare una risposta a problemi che ci sono da decenni - le parole in quell'occasione del sindaco Manfredi - Oggi abbiamo un cimitero che richiede interventi di manutenzione straordinaria, soprattutto da parte dei proprietari delle cappelle provate e delle confraternite. Noi interverremo dove la competenza è del Comune. In parallelo stiamo accelerando le procedure di recupero delle salme che sono state interessate dai crolli perché, dopo il dissequestro di poche settimane fa, adesso insieme ai vigili del fuoco sono iniziate le operazioni". Il primo cittadino è tornato anche sui crolli: "Abbiamo incontrato i comitati dei parenti per manifestargli la vicinanza dell'amministrazione e il massimo impegno da parte nostra per poter procedere rapidamente a una dignitosa sepoltura delle salme che sono state interessate dai crolli. E anche l'impegno a farli partecipare a tutte le opere di recupero e di riconoscimento".

Altri furti

Laddove il crollo del gennaio 2022 è l'evento che maggiormente ha portato il cimitero di Poggioreale agli onori della cronaca, sono storicamente pochi i furti verificatisi nei luoghi di via Santa Maria del pianto. L'ultimo risale al 2017, quando venne colto in flagranza di reato un 62enne napoletano, sorpreso a portar via arredi vari (candelabri e lampadari da una cappella del cimitero "nuovissimo"). Venne condannato a due mesi di reclusione con pena sospesa.