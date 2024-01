Beccato a rubare al Centro direzionale: manda in ospedale due guardie giurate

Da diversi giorni, al Centro direzionale di Napoli, si è verificato un allarme a causa di una serie di furti con scasso ai danni di negozi e auto parcheggiate, causando spesso spese di riparazione superiori al valore del furto stesso.

L'orario e il modus operandi erano costantemente identici. Ieri sera, intorno alle 21:05, un individuo precedentemente individuato è apparso in un parcheggio vicino a via Taddeo da Sessa. In pochi istanti, ha effettuato l'accesso a una Toyota Yaris dopo averne infranto il vetro.

Due guardie giurate ferite

Avrebbe continuato indisturbato se le Guardie Giurate del consorzio GE.Se.ce.di. non fossero intervenute per fermarlo. Sorpreso, il malvivente ha reagito violentemente usando un cacciavite come un coltello, ma è stato comunque bloccato e consegnato alla Polizia di Stato.

Due guardie giurate, ferite con il cacciavite, sono state medicate e stimato il recupero in dieci giorni. Questa notte, il sospetto, l'ha trascorsa in carcere a Poggioreale, a causa della sua estesa lista di precedenti.