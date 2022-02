Trovato con tre cellulari e quasi 1300 euro nel cuore di Napoli: denunciato un giovane

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato su disposizione della sala operativa sono intervenuti nel pomeriggio di domenica in piazza Nolana per la segnalazione di un furto.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una donna la quale ha raccontato che, poco prima, era stata derubata del telefono cellulare in piazza Garibaldi da una persona a bordo di uno scooter, e, grazie al segnale GPS, era riuscita a localizzare il suo dispositivo in piazza Nolana.

Gli operatori, dopo aver raggiunto il luogo indicato, hanno notato due uomini che, alla loro vista, si sono dati alla fuga, ma uno di essi è stato bloccato mentre l’altro è riuscito a far perdere le proprie tracce.

L’uomo, un 23enne di nazionalità tunisina con precedenti di polizia, è stato trovato in possesso di tre cellulari e 1280 euro, di cui non ha saputo giustificare la provenienza, ed è stato denunciato per ricettazione.