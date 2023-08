Sfondano la porta del locale per rubare tutto |VIDEO

Un furto eclatante quello avvenuto in uno dei locali della movida di Casoria. I ladri hanno distrutto la porta di ingresso e rubato tutto ciò che c'era in cassa, oltre a diverse bottiglie pregiate. Il video dei danni e la denuncia annessa sono stati pubblicati su Facebook dal deputato Alleanza Verdi Sinistra: "Dopo aver razziato per mesi 500L e Jeep Renegade, nel mirino della criminalità nell’area a Nord di Napoli ci sono le attività commerciali. E’ una vera emergenza, si susseguono a ripetizione furti e devastazioni in locali, bar, ristoranti e aree di servizio. Stanotte ignoti sono entrati in Salotto Gelosia, uno dei locali più belli della movida tra i comuni di Casoria e Afragola. Hanno rubato tutto quanto era in cassa e portato via molte bottiglie di pregio. La tecnica adottata dai delinquenti è quella dello sfondamento delle vetrine con una vettura lanciata a retromarcia". Questa la denuncia recapitata al parlamentare in merito all’ultimo saccheggio avvenuto tra Casoria e Afragola.

“Siamo di fronte a una vera e propria emergenza, la delinquenza è scatenata. L’area a Nord di Napoli è fuori controllo, la recente visita ad Afragola del ministro Piantedosi è il segnale che i nostri allarmi e le nostre denunce lanciate da mesi hanno avuto rilevanza. E’ necessario che lo Stato faccia sentire la sua presenza garantendo sicurezza e vivibilità ai residenti 24 ore su 24. La salvaguardia delle attività commerciali rende le città vive e dinamiche ed evita lo spopolamento verso le aree centrali sempre più affogate. Occorre agire attraverso una vera rappresaglia che sradichi la malerba”. Lo hanno detto Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi – Sinistra e Salvatore Iavarone, consigliere comunale di Europa Verde a Casoria, che da anni chiedono per l’area a Nord di Napoli una maggiore presenza dello Stato.