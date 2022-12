Furto in un noto caseificio: bottino da migliaia di euro

Furto nella notte al noto caseificio “Franzese” su via Appia, tra Sant’Antimo e Giugliano. Per il locale del noto marchio era prevista per oggi l'inaugurazione.

Un gruppo di malviventi, come riporta TeleClubItalia, questa notte hanno portato via un bottino da 80mila euro. Era circa l’una di notte quando un gruppo di cinque individui a volto coperto ha prima forzato l'ingresso e poi si è introdotto nel locale rubando diversa merce e delle casse automatiche.

L'allarme è scattato, ma i ladri sono riusciti a fuggire prima dell'arrivo della vigilanza. Sul fatto indagano i carabinieri di Sant’Antimo che avrebbero già acquisito le immagini di videosorveglianza e ascoltato il titolare del caseificio.