Ladri a casa di Zielinski, carabinieri sul posto: rubata un'auto (poi ritrovata) e altro

Il centrocampista polacco del Napoli, azzurro di lungo corso, è stato vittima oggi di un furto nella sua abitazione di via Ripuaria a Giugliano.

I carabinieri sono intervenuti nella tarda mattinata sul posto dopo la denuncia di quanto accaduto. Zielinski non era in casa al momento del colpo.

È in corso di accertamento l’entità e il valore degli oggetti portati via dai malviventi. Secondo quanto filtrato in queste ore, è stata portata via l'auto che il polacco aveva parcheggiato all'esterno dell'abitazione e poi ritrovata.

Sono in corso indagini da parte dei carabinieri per chiarire la dinamica dei fatti e inventariare la refurtiva.

Era dal famoso furto della Panda di Luciano Spalletti che un tesserato della Ssc Napoli non era oggetto dell'azione di malviventi.