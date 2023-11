Furto a casa di Chiara Nasti e Zaccagni: il bottino dei malviventi

Brutta sorpresa al rientro nel proprio appartamento per l'influencer napoletana Chiara Nasti e per il calciatore della Lazio Mattia Zaccagni. Rubati gioielli per migliaia di euro e oggetti di valore della coppia. Il furto segue quello di Smalling, difensore della Roma, avvenuto nei giorni scorsi.

A dare l'allarme al 112 sono stati proprio l'attaccante esterno laziale e l'influencer dopo aver appurato che ignoti avevano violato la loro alcova in via della Camilluccia nella Capitale.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Ponte Milvio insieme con la polizia scientifica e la Squadra mobile. Gli investigatori sono al lavoro per risalire ai malviventi che hanno agito, probabilmente consapevoli che in casa non c'era nessuno.