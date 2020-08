Cilento, paura per il sindaco di Nola e la sua famiglia: i ladri entrano in casa di notte

Il sindaco di Nola Gaetano Minieri è rimasto vittima di un furto nella propria abitazione estiva ad Acciaroli, in Cilento. Secondo quanto riportato da Anteprima24 il colpo sarebbe l'ennesimo di questo tipo a opera di una banda di ladri che opera in zona. Minieri era in casa con la famiglia, tutti dormivano tranquillamente. Sarebbe una vera e propria emergenza quella che vive la località turistica cilentana. Pochi giorni fa i malviventi hanno derubato un'anziana donna che dormiva in casa con la sua badante, ancora qualche giorno prima un furto da 10mila euro nell'abitazione di un turista.

