Gli svaligiano casa, la denuncia è virale: "Le mie bimbe non dormono più"

Brutta avventura per una famiglia della provincia di Napoli che nella notte di Natale ha subito un furto in casa. Il racconto arriva da uno dei componenti del nucleo familiare che si è rivolto al deputato Francesco Emilio Borrelli. Di seguito il suo racconto.

“Noi abitiamo a Mugnano di Napoli a pochi minuti da cupa Spinelli e il 24 sera tornati da casa di mia mamma abbiamo scoperto di essere stati derubati di tutto. Ci hanno lasciato miracolosamente solo i regali di Natale delle bimbe, che non dormono dal 24, traumatizzate dal fatto che i ladri siano entrati nella loro casa, il nostro posto sicuro e abbiano preso le nostre cose. La serenità delle nostre vite e il rispetto per gli altri sta andando via via scomparendo".