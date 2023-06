"Aiuto, c'è un uomo nel nostro appartamento". Paura per un 85enne e per sua figlia

A Napoli, nel quartiere Miano, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Stella hanno arrestato per furto in abitazione un 48enne di Chiaiano già noto alle forze dell’ordine. Al 112 arriva una richiesta di aiuto: un uomo – ha 85 anni – è con la propria figlia in casa e ha sentito un uomo che si era appena intrufolato nella propria abitazione.

La paura è tanta ma fortunatamente i carabinieri sono lì vicino e intervengono in pochi minuti.

Il 48enne viene trovato mentre stava tentando di entrare in casa dopo aver rovistato all’interno del garage.

L’arrestato è in attesa di giudizio.