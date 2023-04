Arrestata la banda dei romeni: trafugava carcasse d'auto

Gli agenti del Commissariato Ponticelli, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti presso un deposito di Strada Vicinale Molino dell’Annunziata per una segnalazione di furto in atto. I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato alcune persone intente a caricare frettolosamente un furgone. Grazie al supporto di altre due volanti hanno bloccato 7 persone accertando che avevano asportato materiale ferroso riconducibile a carcasse di auto. Sette romeni, tra i 25 e i 30 anni, di cui 4 con precedenti di polizia, sono stati arrestati per furto aggravato. Il furgone è stato sottoposto a sequestro.