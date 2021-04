Furto in un cantiere, refurtiva trovata a casa: 50enne nei guai

I carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania hanno denunciato per ricettazione un 50enne del posto già noto alle forze dell'ordine. Durante una perquisizione nella sua abitazione e nelle sue pertinenze, i militari hanno rinvenuto un autocarro, un "muletto" e circa 120 metri quadri di alluminio per rivestimento edile. Tutto il materiale è risultato oggetto di un furto consumato la notte scorsa in un cantiere di via Casacelle.

L’uomo, era stato fermato per un normale controllo alla circolazione ma, considerata la sua curiosa agitazione, è stato accompagnato a casa ed è nel suo giardino che i militari hanno notato i mezzi rubati. La refurtiva, del valore di svariate decine di migliaia di euro, è stata restituita a legittimo proprietario.