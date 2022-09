Furto nel ristorante di Cannavacciuolo: il bottino dei malviventi

Furto, nella notte tra lunedì 26 e martedì 27 settembre 2022, nel bistrot torinese dello chef di Vico Equense Antonino Cannavacciuolo

Nel locale in via Cosmo il ladro è entrato dopo aver rotto un vetro della porta finestra della cucina che si affaccia sul cortile. Poi, indisturbato, ha sottratto tablet e pc, bottiglie di vino e pochi spiccioli, prima di darsi alla fuga, come riporta TorinoToday

L'allarme è stato dato dal direttore il mattino seguente, martedì 27 settembre 2022. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Borgo Po per le indagini.