Comune di Napoli, furto di tre camion nel giro di poche ore

Brutto episodio ai danni del Comune di Napoli, con tre mezzi di servizio per il verde rubati in poche ore nelle ore notturne. E' quanto reso noto dal sindaco Luigi de Magistris.

"Nella notte hanno rubato tre autocarri che ci servivano per raccogliere sfalci e verde", ha spiegato il primo cittadino.

Anche l'assessore comunale al Verde Luigi Felaco ha denunciato l'accaduto: "Rubati nel giro di poche ore tre camion, due al servizio verde e uno alla Municipalità 6 utili al prelievo sfalci. Un fatto gravissimo che non fermerà i servizi in città. Tanta rabbia e profondo disgusto. Indagini in corso per assicurare i ladri alla giustizia".