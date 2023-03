Sorpreso nella notte a forzare i cassetti della scrivania di un Caf: arrestato

Gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio nella notte di martedì, su disposizione della Centrale operativa, sono intervenuti in un centro di assistenza fiscale di via Abate Minichini per la segnalazione di un furto.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato la serranda forzata e un uomo all’interno intento a forzare i cassetti di una scrivania; pertanto lo hanno bloccato trovandolo in possesso di un orologio e 115 euro che aveva appena asportato.

Un 36enne napoletano, con precedenti di polizia, è stato arrestato per furto aggravato, mentre l’orologio e il denaro sono stati restituiti al titolare dell’attività commerciale.