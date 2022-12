Arnesi da scasso, bottiglie di spumante, alimenti e abbigliamento: la scoperta dopo un inseguimento

Servizio a largo raggio dei carabinieri della compagnia di Pozzuoli. Diverse le telefonate al 112, tutte per furti su auto a Bacoli.

La segnalazione alla centrale operativa è univoca: un'auto rossa con a bordo due uomini. La gazzella si mette alla ricerca del veicolo, ma è un carabiniere libero dal servizio che li nota e inizia a pedinarli comunicando in diretta con il 112. Arriva la gazzella e i due, alla vista dei militari, scendono dall'auto e tentano la fuga ma vengono bloccati. Addosso e nell'utilitaria vengono trovati diversi arnesi atti allo scasso, bottiglie di spumante, alimenti e abbigliamento per un valore complessivo di circa 1000 euro. Dagli accertamenti la merce è risultata rubata poco prima da auto che erano lì vicino parcheggiate ed è stata restituita ai legittimi proprietari, mentre gli strumenti da effrazione sono stati sequestrati.

A finire in manette un 30enne ed un 21enne, entrambi già noti alle forze dell’ordine e residenti a Giugliano in Campania. I due uomini dovranno rispondere di furto aggravato e sono in attesa di giudizio.