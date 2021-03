Ruba bottiglia di champagne al supermercato: arrestato 42enne

I Carabinieri della Compagnia di Casoria hanno effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio nei comuni di Casavatore e Arzano. Durante il servizio sono stati effettuati numerosi controlli in vari punti delle due città ed eseguiti posti di controllo nelle aree più sensibili. Arrestato per furto aggravato un 42enne di Casoria già noto alle ffoo.

E’ stato sorpreso a rubare in un supermercato di Via Napoli una bottiglia di champagne e una di liquore. La refurtiva è stata restituita, il 42enne sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio. 8 le sanzioni amministrative per violazioni alla normativa anti-contagio. Durante il servizio sono stati controllati 60 veicoli e 86 persone, sottoposti a sequestro 4 veicoli sprovvisti di copertura assicurativa.