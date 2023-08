Noto ristorante subisce l'ennesimo furto, lo sfogo del titolare è virale: "Comanda la malavita?"

Ennesimo furto per il noto ristorante Bottega Planca di Frattamaggiore. L'attività, guidata da Giosuè Capasso, ha subito il quarto colpo in soli due anni. L'episodio è stato denunciato sui social dallo stesso Capasso. Questo il suo sfogo: "Ora basta! Pretendiamo delle risposte: siamo stanchi, delusi e, si, incredibilmente arrabbiati, perché questa città, che amiamo, ci respinge. Diteci almeno chi governa questa città ? La politica, le forze dell’ordine o la malavita? Diteci a chi rivolgerci per evitare il solito scarico di responsabilità.

A Frattamaggiore non si può parcheggiare una macchina in strada perché la rubano… Non puoi fare una passeggiata tranquillamente senza il rischio di venire aggredito e derubato… E se apri una attività come noi subisci un furto dopo l’altro… E allora diteci se questo è normale per voi?! Tutte queste case bellissime che state costruendo, per chi le costruite? A chi le venderete? Come si può continuare a vivere a Frattamaggiore?". Tanti i messaggi di solidarietà per lui.