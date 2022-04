"Correte c'è un borseggiatore a via Toledo": l'intervento dei Carabinieri

I carabinieri, dopo la segnalazione di alcuni testimoni, hanno fermato un uomo per un furto in via Toledo. Era poco dopo le ore 19 quando due giovani a piazza Trieste e Trento si sono rivolti ad una pattuglia degli uominin dell'Arma.

I due hanno raccontato di aver assisitito, poco prima, ad un furto. Il ladro, a via Toledo, ha avvicinato un'anziana sottraendole lo smartphone dalla tasca del giubbino.

I Carabinieri, quindi, si sono messi sulle tracce dell’uomo, individuandolo mentre era ancora a via Toledo. Alla vista delle forze dell'ordine ha cercato anche di fuggire, ma è stato bloccato e perqusito.

Nel borsello aveva proprio quel cellulare che pochi istanti prima era stato sfilato dalla tasca del cappotto dell’anziana signora che, rintracciata dai Carabinieri, ha potuto riaverlo.

Un classe '70 di Somma Vesuviana, già noto alle forze di polizia, è stato arrestato. Il 51enne dopo aver passato la notte nella camera di sicurezza dei carabinieri risponderà davanti alla procura di furto con destrezza.