Ruba l'incasso di una biglietteria: fermato

A Pozzuoli i carabinieri della locale stazione hanno sottoposto a un fermo di indiziato di delitto per il reato di furto con strappo un 22enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

Le indagini condotte dai carabinieri della stazione di Pozzuoli hanno permesso di accertare che l’uomo, durante la mattinata, si è introdotto all’interno della biglietteria di una compagnia di navigazione per poi appropriarsi di parte dell’incasso pari a 150 euro. Il fermato è stato trasferito in carcere in attesa della convalida.