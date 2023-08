Ladri in strada rubano anche i cassonetti |VIDEO

Ad Afragola rubano anche i contenitori della spazzatura. A denunciare il fatto, attraverso i suoi canali social, è il deputato dell'alleanza Verdi-Sinistra Francesco Borrelli, insieme al consigliere comunale di Europa Verde Salvatore Iavarone. Pubblicato anche il filmato di una telecamera di videosorveglianza che mostra due indivui giungere sul posto con un'automobile, caricare il bidone della differenziata e andare via.

“Non lasciano in pace niente e nessuno. Delinquenti e ladri fanno razzia di tutto e terrorizzano la popolazione. Si sentono al sicuro e diventano sempre più spregiudicati anche nel portare a segno colpi da poco perché tanto sanno che non corrono nessun rischio. C’è troppa indulgenza, le leggi sono troppo morbide e neanche vengono applicate molto spesso. Questa gente è come il contenuto del bidoncino che hanno rubato: monnezza. E come tale va trattata" queste le parole di Borrelli e di Salvatore Iavarone.