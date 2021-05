Sindaco e due volontari indagati nel Napoletano: avrebbero rubato le bici a degli extracomunitari

Antonio Del Giudice, sindaco di Striano, è stato raggiunto insieme a due volontari della Protezione civile da un avviso di conclusione indagini per furto pluriaggravato. Secondo la Procura della Repubblica di Torre Annunziata, i tre avrebbero portato via le bici ad alcuni extracomunitari che le avevano parcheggiate nell'androne del Municipio.

“È una vicenda paradossale, per certi versi allucinante. Non ho commesso nessun furto, mi sono semplicemente limitato a rimuovere alcune biciclette ferme, con tanto di catena, nell'androne del Comune e poste in modo da ostruire anche il regolare passaggio – ha spiegato Del Giudice al Mattino – Per giunta personalmente non sapevo a chi appartenessero quei mezzi. Ho fiducia nella magistratura e porterò nelle sedi opportune le prove che dimostrano l'estraneità ai fatti che mi vengono contestati”.

Per l'autore della denuncia, ovvero uno dei proprietari – le parcheggiavano lì sfruttando la vicinanza del Municipio con la stazone della Circumvesuviana, mezzo che poi prendevano alla volta di Napoli per lavorare – le bici sono state portate via intenzionalmente e sapendo precisamente a chi appartenessero.

Gli inquirenti hanno ricostruito che il sindaco si sarebbe armato di una tronchese e facendosi aiutare dagli altri due indagati avrebbe spezzato le catene “antifurto” delle biciclette per portarle via. Le indagini hanno successivamente portato al ritrovamento delle biciclette, una delle quali sarebbe stato recuperata proprio a casa del sindaco Del Giudice.

Adesso i tre indagati potranno presentare proprie memorie difensive o farsi ascoltare spontaneamente dai magistrati entro venti giorni. Del Giudice non aggiunge altro e ribadisce “la totale fiducia nella magistratura”.