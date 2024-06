"Ladro di biciclette" finisce in carcere: diversi colpi in poche settimane

Questa mattina i carabinieri di Sorrento hanno una misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di una persona, originaria di Nola, accusata di cinque furti. I fatti sono stati commessi a Sorrento il 10 gennaio e il 9 febbraio 2024, a Sant'Agnello il 14 gennaio 2024, a Piano di Sorrento il 7 marzo 2024 e a Meta il 16 marzo 2024, ed hanno ad oggetto il furto di cinque biciclette a pedalata assistita di ingente valore economico.

L'indagine, condotta dai Carabinieri delle Stazioni di Sorrento e Piano di Sorrento e scaturita dalla denuncia delle vittime, è consistita nell'acquisizione dei filmati di videosorveglianza pubblici e privati, la cui analisi ha consentito di ricostruire, nel dettaglio, le fasi dei furti e di acquisire elementi utili per la individuazione dell'autore del reato.

Le investigazioni hanno consentito di accertare che il modus operandi adottato per la commissione dei furti era analogo e consistito, per lo più, nell'introdursi da parte del reo in aree cortilizie facilmente accessibili e nell'uso di arnesi idonei allo scasso e all'effrazione per forzare i sistemi di chiusura delle biciclette elettriche ivi parcheggiate dai proprietari.

L'analisi del materiale probatorio e la visione dei filmati acquisiti dai sistemi di videosorveglianza hanno consentito di addivenire, con elevata probabilità, alla individuazione dell'autore dei furti per cui si procede nell'attuale indagato. Inoltre, i Carabinieri hanno riscontrato che, in occasione dei furti commessi a Piano di Sorrento e Meta, l'indagato avrebbe raggiunto il luogo del furto violando la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio cui era sottoposto, con il divieto di farvi ritorno per tre anni. All'esito delle formalità di rito l'arrestato è stato associato alla Casa Circondariale di Napoli Poggioreale G.Salvia.