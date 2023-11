Sindaco del Napoletano condannato per furto di bici a immigrati

"Totale fiducia nella magistratura". Così Antonio Del Giudice, sindaco di Striano, due anni fa commentava la sua iscrizione nel registro dagli indagati – insieme a due volontari della Protezione civile – per il furto di alcune biciclette. Adesso è arrivata la condanna in primo grado a quattro mesi con pena sospesa.

La vicenda risale al 2020. Del Giudice (che è anche vicesegretario regionale di Fratelli d'Italia e vicepresidente Anci Campania) e i volontari avevano rimosso – questa è la descrizione che ne diede lo stesso primo cittadino – "alcune biciclette ferme, con tanto di catena, nell'androne del Comune e poste in modo da ostruire anche il regolare passaggio". Le biciclette appartenevano ad alcuni cittadini extracomunitari: secondo la descrizione di questi, che hanno denunciato la vicenda alle forze dell'ordine, le avevano semplicemente parcheggiate all'esterno del Municipio per poter poi prendere la Circumvesuviana e raggiungere Napoli, dove lavoravano.

Le indagini, secondo quanto riportato dal Mattino, avrebbero fatto emergere che una delle bici sarebbe stata recuperata proprio in casa di Del Giudice. La condanna è quindi arrivata, sebbene senza l'aggravante della discriminazione razziale (il sindaco sostiene di non sapere che le bici appartenessero ad extracomunitari). Con ogni probabilità il primo cittadino farà ricorso in appello.