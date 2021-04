Usava la bici per il delivery del suo ristorante: gliela rubano davanti ai suoi occhi

"E la bici di Zazzu non c’è più e il Delivery di Zazzu non si fa più!". Con questo messaggio su Instagram Valeria, la titolare di Zazzu in vico Latilla, ha denunciato il furto della bicicletta che usava per consegnare quanto cucinato nel suo bistrot.

"Era stato un regalo di cari amici per Zazzu, era la bici delle consegne, per il Delivery di Zazzu di quartiere ecosostenibile. Ieri sera quasi davanti ai miei occhi, mentre ero nel mio bistrot impegnata al pc, un ragazzo l’ha rubata. Era parcheggiata come sempre, era legata con un catenaccio", il suo racconto.

Una telecamera di sorveglianza installata nei pressi del locale ha filmato tutto. Felpa bianca con cappuccio, il ladro sembra giovane. Prima va oltre la bici (pare che decida in quel frangente di appropriarsene), poi si ferma in attesa del momento propizio al "colpo". Alla fine, nonostante ci sia qualche passante in zona, la alza e la porta via. Incurante del peso e del fatto che sia "legata a se stessa", come spiega la stessa Valeria ("la tiene alzata dietro proprio perché la ruota è bloccata").

Insomma: un locale aperto per passione e in un momento particolarmente difficile quale quello della pandemia, che adesso deve anche affrontare un gesto di questo tipo.