Furto di bici elettriche: i ladri in azione (VIDEO)

Un passante lo ha notato mentre tranciava la catena che assicurava una bici ad un palo in piazza Bovio e ha allertato i Carabinieri. E così finito in manette un 50enne del quartiere Pendino, già noto alle forze dell’ordine e già sottoposto all’obbligo di dimora. Insieme a due complici, ha tranciato la catena con la quale era stata legata ad un palo una bici. Ha provato ad allontanarsi portando via anche un’altra bici ed un monopattino elettrico ma è stato immediatamente bloccato.

Il 50enne è stato arrestato dai militari del Nucleo Operativo di Napoli Centro e sottoposto agli arresti domiciliari seguito del rito direttissimo. La refurtiva recuperata è stata restituita ai legittimi proprietari dai carabinieri.