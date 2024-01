Maestra subisce il furto della bici, l'appello è virale: "Mi serve per mio figlio"

Sui social è diventato virale il post di una maestra dell'infanzia che ha subito il furto della sua bici elettrica a Fuorigrotta. L'appello è stato condiviso anche dal deputato Francesco Emilio Borrelli.

Queste le parole della maestra: “Sono una semplice maestra d’infanzia, avevo comprato a metà novembre la mia bici che mi occorreva per assoluta NECESSITÀ, avendo un bimbo piccolo e insieme facevamo il tragitto casa scuola e ritorno.

Mio marito aveva creato proprio il sediolone come si vede in foto. Era una bici elettrica e io avevo la premura di togliere la sella e la batteria e portarla con me lasciando la bici "vuota" con la catena fuori la porta della mia scuola Alle ore 15:10 una bestia...ha rotto la catena con un bastone, dinanzi alla porta della SCUOLA!!

Ha pedalato all'impiedi a più non posso facendo perdere le sue tracce... Ho sporto denuncia dai carabinieri, segnalato subito alla volante della polizia ma dopo 9 ore tutto tace eppure l'ho segnalato nell'immediato!”