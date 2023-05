Va ad una festa e all'uscita fa una terribile scoperta: il dramma di un ragazzino

Rubata la bici ad un ragazzino, arrestato dai Carabinieri un 58enne. L'uomo di Vico Equense già noto alle forze dell'ordine ha trafugato il mezzo nel comune di Sant’Agnello, mentre il ragazzino era ad una festa di compleanno.

La bici la parcheggia lungo la strada, di fronte al locale. Quando la festa finisce della bicicletta rimane solo la catena. Chiama la madre e poi il 112. I carabinieri della stazione di Piano di Sorrento trovano il 58enne nel comune di Meta, in sella alla refurtiva. La bici è tornata nelle mani del piccolo proprietario, l'arrestato è in camera di sicurezza in attesa di giudizio.