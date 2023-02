Furto di batteria con il trolley: la polizia lo becca

Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via De Meis, a Ponticelli, hanno notato un uomo che con fare sospetto ha abbandonato una valigia in strada; lo stesso, alla loro vista, si è allontanato in direzione di corso Ricciardi. I poliziotti lo hanno fermato trovandolo in possesso di una batteria di autovettura, un borsello, alcuni arnesi atti allo scasso ed un astuccio contenente un paio di occhiali da sole.

Gli operatori hanno notato che il trolley lasciato in strada dall’uomo era vuoto e che a pochi metri c’era un veicolo parcheggiato con la porta anteriore sinistra ed il cofano aperti. Successivamente hanno contattato il proprietario dell’auto accertando l’assenza della batteria dell’autovettura e dei suoi occhiali da sole; inoltre, hanno verificato che il nottolino della portiera era stato danneggiato e la scatola nera era stata divelta.

L’uomo, un 46enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.