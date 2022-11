Scassina la porta di un noto bar e porta via la cassa: le immagini finiscono sui social - VIDEO

Si introduce all'interno di un noto bar e ruba la cassa. Il fatto è successo la notte tra l’11 e il 12 novembre, a Striano. Le telecamere del Bar Kokè, aperto di recente, hanno ripreso tutto. Le immagini sono state diffuse dal proprietario del bar sui social, non prima - però - di aver sporto denuncia presso i Carabinieri.

Nel video si vede un uomo che si ferma con l'auto davanti al bar. Scende, forza la porta d'ingresso e si dirige verso il bancone da dove asporta il registratore di cassa. L'uomo era a volto scoperto, portava uno zaino in spalla e un cappello modello coppola. Indagini in corso per identificarlo.