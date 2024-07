Noto bar assaltato di notte: ladri in fuga con il bottino

Continua l'ondata di furti che ormai da mesi si registra a Pozzuoli. L'ultimo episodio, in ordine tempo, è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì. Nel mirino dei ladri è finito il Bar Grajales di Monterusciello.

I malviventi avrebbero portato via un bottino di migliaia di euro in sigarette. Poco dopo le tre i soggetti - tutti incappucciati - hanno sfondato la serranda e si sono introdotti nel locale. In pochi minuti sono riusciti a raccogliere decine di stecche di sigarette e a fuggire. Il colpo è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza che potrebbero aiutare le forze dell'ordine nelle indagini.