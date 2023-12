E' caccia alla banda dei ladri dei distributori di palline dei bambini

Due furti in pochi giorni all’esterno di due bar della città di Napoli. Il bottino dei ladri sono i distributori automatici di palline per bambini che in pochi secondi vengono sollevati e caricati nelle auto o nei furgoni.

Diverse le segnalazioni inviate dai cittadini al deputato Borrelli che denunciano una nuova ‘moda’ che sta prendendo piede in tutta Napoli. “Non sappiamo se questi furti vengono commessi per rubare i soldi all’interno dei distributori, per rivendere la refurtiva o per commettere entrambi i reati. E’ evidente, invece, che siamo dinanzi a un trend in crescita. Due furti a distanza di pochissimi giorni in due bar della città, uno a piazza Carlo III e un altro a Secondigliano, colpito ben due volte. La dinamica è sempre la stessa. I ladri si accostano con un’auto o un furgone accanto al distributore, si guardano intorno per capire quando entrare in azione e in pochi secondi arraffano la refurtiva, la caricano nel bagagliaio o su un sedile e fuggono via. Fortunatamente in questi due casi le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso in volto i ladri e le targhe dei mezzi utilizzati, mi auguro quindi che questi delinquenti vengano individuati e puniti. Bisogna arrestare questa escalation prima che sia troppo tardi”, chiosa Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra.