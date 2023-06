Sfonda la vetrata di un noto bar per rubare prosecco: le immagini finiscono sui social - VIDEO

Sui social è virale il video di un furto in un noto bar del centro di Napoli. Come mostrano le immagini, rilanciate dal titolare della struttura, un uomo ha rubato delle bottiglie di prosecco per poi allontanarsi, il tutto dopo aver danneggiato un vetro.

"Ho un bar a Napoli centro. Vicino l’accademia delle Belle arti. Ho anche una struttura esterna dove la sera riponiamo alcune bottiglie, tavoli e sedie. Per 2 notti un ragazzo ha rotto il vetro per entrare a rubare scatole di prosecco. Le chiedo di postare il video per renderlo virale e denunciare pubblicamente quello che dobbiamo subire noi onesti lavoratori.", queste le parole del titolare che segnalato la vicenda al deputato Borrelli.