Il ragazzo che sfila la banconota da 100 euro dai pantaloni di un passante: la scoperta della Polizia nel cuore di Napoli

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Arnaldo Lucci nel pomeriggio di giovedì, hanno notato un soggetto che, con atteggiamento circospetto, stava seguendo un uomo e, dopo avergli sfilato una banconota dalle tasche dei pantaloni, ha tentato di allontanarsi frettolosamente.

I poliziotti lo hanno immediatamente raggiunto e, non senza difficoltà, bloccato, trovandolo in possesso dei 100 euro asportati poco prima.

Pertanto, un 22enne, con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per furto con destrezza e resistenza a pubblico ufficiale; inoltre, gli è stato notificato l’avviso di avvio del procedimento per l'applicazione del divieto di ritorno nel Comune di Napoli.