Colpo in banca nella notte: i malviventi utilizzano una ruspa

Un furto ai danni di una banca si è verificato la scorsa notte a Volla. I ladri hanno utilizzando una ruspa, portando via una cassa continua che era all'interno dell'istituto di credito, in via Rossi. Il fatto è accaduto intorno alle 4.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Torre del Greco che hanno avviato le indagini acquisendo le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza.