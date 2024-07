Banda del buco, colpo a Grumo Nevano: il prefetto Di Bari convoca il sindaco

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha sentito il sindaco di Grumo Nevano, Umberto Cimmino, in seguito alla rapina in banca avvenuta nel pomeriggio di ieri.

Il prefetto, che ha sentito anche l’Associazione bancaria italiana della Campania, ha riferito al sindaco l'intenzione di rafforzare il protocollo d’intesa per la prevenzione della criminalità ai danni delle banche e della clientela, sottoscritto nel 2021, che sarà oggetto del prossimo Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica al quale prenderà parte anche Cimmino.

Intanto per individuare i responsabili del reato sono in corso indagini con il contributo delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

L'episodio

Il colpo è avvenuto in via Santolo Cirillo, presso la Bper Banca.

Approfittando della chiusura al pubblico durante la pausa pranzo, ignoti sono entrati nell’istituto di credito da un foro praticato nel muro. Hanno rinchiuso i dipendenti per due ore circa in una stanza e portato via oltre 100mila euro in contanti, per poi scappare dallo stesso buco dal quale erano entrati.