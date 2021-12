Tentano colpo in banca, ma vengono scoperti e scappano: è caccia ai banditi

Notte movimentata a Casalnuovo dove, questa notte, i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna sono intervenuti in Via Benevento per un tentato colpo in banca. Un gruppo di malviventi sono riusciti a sradicare il bancomat di un istituto di credito, ma l'arrivo delle forze dell'ordine non gli ha permesso di portare a compimento il colpo.

I malviventi, infatti, si sono dati alla fuga, dando vita ad un vero e proprio inseguimento. Il veicolo - con il quale è stato sradicato lo sportello ATM - è stato abbandonato sull'asse perimetrale, con i ladri che sono scappati a piedi. Subito sono partite le ricerche con gli inquirenti che stanno visionando le immagini di videosorveglianza per individuare i malfattori.