Torna nel suo quartiere e viene derubata: “Verrò ancora per i miei genitori, ma sempre con timore”

“Sono anni che non vivo più a Bagnoli proprio per il degrado che ha subito nel corso del tempo”. Inizia così il messaggio su di un gruppo social del quartiere di una ragazza, ex abitante del posto, che denuncia un episodio criminale ai suoi danni.

“Questa notte ne è stata purtroppo la dimostrazione – ha proseguito – Finestrino rotto, macchina a soqquadro per cosa? Una tenda da mare? Che peccato che un così bel quartiere debba perdere il suo valore per questi individui. Mi piange il cuore non per il danno ma perché so che non verrò con piacere a trovare i miei genitori per paura di una sistematicità di vandalismo che regna”.

Tra i commenti la ragazza poi spiega: “Io sono orgogliosamente bagnolese e vengo sempre qui dai miei. Fino ad oggi ero stata graziata! Ma mi era sembrato che si fosse un po’ calmata la situazione rispetto a qualche tempo fa. È un’illusione. Ma mi fa davvero rabbia”.