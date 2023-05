Nota azienda presa di mira dai ladri: le immagini finiscono sui social - VIDEO

Una nota ditta antincendio è stata presa di mira da un gruppo di ladri che avrebbero portato via migliaia di euro di attrezzature. A raccontare il fatto, avvenuto a Licola, è uno dei responsabili dell'azienda.

"Siamo un’azienda antincendio e dopo svariati tentativi un gruppo di 7 malviventi hanno completamente aperto il nostro deposito e magazzino rubando attrezzature per migliaia di euro. Siamo stremati. Non è possibile che noi imprenditori dobbiamo subire ed accettare che questi elementi possano agire in totale tranquillità.

Dove sono i controlli? All:1:30 di un giovedì non c'è una volante a girare nonostante tutta quest’area sia continuamente soggetta a denunce. Pretendiamo protezione. Intanto noi ci rimettiamo e spero che qualcuno, a Giugliano , si svegli”, si legge in una segnalazione inviata al deputato Borrelli.