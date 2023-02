Sorpreso a smontare uno stereo da un'auto in sosta: arrestato

I carabinieri della stazione di Poggioreale hanno arrestato per furto aggravato un 22enne di origini romene, già noto alle forze dell’ordine.

Il giovane è stato sorpreso in via Taddeo da Sessa, strada che costeggia il Centro Direzionale di Napoli, mentre tentava di smontare lo stereo da una Jeep Cherokee. Con lui un complice ancora non identificato che era impegnato a rimuovere i fari posteriori da una Fiat 500x parcheggiata poco distante.

Quest’ultimo è riuscito a fuggire mentre il 22enne è stato raggiunto e bloccato. E’ ora ristretto in camera di sicurezza, in attesa di giudizio. Continuano le indagini per identificare e rintracciare il complice.