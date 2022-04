Rubano l'auto da un parco in tre minuti (VIDEO)

In quanto tempo un ladro può rubare un'automobile? Da questo video tutto accade in soli tre minuti (il filmato dura meno perché lo abbiamo accelerato in alcuni punti). Le immagini, riprese da un sistema di videosorveglianza, mostrano tre uomini che di sera entrano in un parco privato del quartiere Fuorigrotta, a Napoli. Scelgono la vettura e impiegano poco più di un minuto per forzare la portiera ed entrare. A quel punto, è un gioco da ragazzi per loro unire i cavi sotto al volante e far partire l'automobile. All'esterno del parco si nota un'altra vettura, probabilmente guidata da uno o più complici.

Il filmato è stato pubblicato sulle sue pagine social dal consigliere regionale di Europa verde Francesco Emilio Borrelli a cui si è rivolto la vittima del furto: "Mi hanno portato via la mia auto in piena notte - avrebbe raccontato l'uomo - Si tratta probabilmente di soggetti provenienti da Secondigliano, in quanto hanno usato il mio telepass per pagare il pedaggio della Tangenziale e sono usciti proprio a Secondigliano. Ho fatto regolare denuncia ma non credo servirà molto. Se non si è tutelati neanche in un parco privato dove c’è un servizio di vigilanza dalle 8 alle 20, allora siamo proprio messi male".

"Il numero di furti e crimini è in costante aumento ed i cittadini sono, a giusta ragione, preoccupati ed esasperati. Le Autorità devono intervenire, c’è bisogno di un piano di prevenzione e di più vigilanza del territorio, sempre più in balia di delinquenti e ladri. Al contempo, è necessaria una riforma della giustizia. Solo la certezza di finire in galera per molto tempo può essere un vero deterrente per certi soggetti che altrimenti continueranno a delinquere" ha commentato Borrelli.