Topo d'auto è il terrore dei residenti: le immagini di alcuni furti finiscono sui social - VIDEO

A Cardito si aggira per le strade un ladro seriale che fa razzia all’interno degli abitacoli della auto in sosta. L’uomo, servendosi di un dispositivo elettronico, riesce a sbloccare senza problemi il sistema di chiusura delle vetture per poi fare incetta di tutto ciò che si trova all’interno. Lo si vede in azione in alcune immagini prese dalle videocamere di sorveglianza che la vittima del furto ha inviato al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

“Nel filmato si vede il soggetto che ruba nella mia auto a Cardito, via Matteotti, aprendola con strumentazione elettronica. Ha rubato borse e zaini con documenti del lavoro e vestitini di mio figlio. A detta dei carabinieri è ricercato poiché non è la prima volta che viene ripreso dalle telecamere.”, ha spiegato chi ha segnalato il furto.

“Se si tratta di un ladro seriale, le forze dell’ordine devono fermarlo quanto prima, dato che hanno anche le sue immagini. Qui la gente ha sempre più paura, si sente abbandonata dalle Istituzioni ed in balia di delinquenti e criminali. Sicurezza, dov' è questa sconosciuta? Servono, come chiediamo da un anno a questa parte, più agenti per le strade, sistemi di videosorveglianza e pene più severe.”, ha dichiarato Borrelli.