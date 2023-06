Beccati a rubare un'auto: nella fuga imboccano l'Autostrada contromano

Gli agenti della Polizia municipale di Napoli hanno arrestato, in flagranza di reato, due pluripregiudicati sorpresi a rubare un autovettura di grossa cilindrata in Via Ferrante Imparato. I soggetti, cittadini Italiani, di 34 e 44 anni, sono stati sorpresi mentre erano intenti a manomettere la centralina di sicurezza dell’auto in sosta sulla pubblica via.

Per sottrarsi all’arresto i due si sono messi alla guida di un altro veicolo, imboccando contromano la rampa d’uscita dell’autostrada. Successivamente, a causa del traffico, hanno invertito il senso di marcia in direzione via Gianturco dove hanno abbandonato l’autoveicolo e sono scappati a piedi.

Gli Agenti dell’investigativa centrale coadiuvati dai colleghi dell’Unità Operativa San Giovanni sono riusciti, tuttavia, a bloccare i fuggitivi. I fermati portati nei locali della Unità Operativa sono stati trovati in possesso di un dispositivo elettronico per disabilitare le centraline, due centraline per l’avviamento dei veicoli e vari arnesi da scasso.

Il tutto è stato sequestrato. Il veicolo utilizzato per la fuga, invece, è risultato essere intestato a persona estranea ai fatti, già nota per il reato di intestazione fittizia di veicoli. Il PM di turno ha disposto gli arresti domiciliari, in attesa della sentenza del rito Direttissimo.

I soggetti, con richiesta di rito abbreviato, sono stati riconosciuti colpevoli dei reati previsti (furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale in concorso tra loro). Ai due pregiudicati è stata inflitta la pena di 1 anno e quattro mesi di arresti domiciliari.