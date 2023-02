Box auto nel mirino dei ladri: le immagini finiscono sui social - VIDEO

Allarme a via Cilea dove da alcune settimane, come raccontano alcuni residenti, dei ladri stanno prendendo di mira i box auto, rubando diversi veicoli. La segnalazione è arrivata al deputato Francesco Emilio Borrelli.

"Da circa una settimana avvengono continui e ripetuti furti nei box a via Mario costa (traversa di via Cilea). La prima volta hanno rubato due Smart, la seconda una Volkswagen up ed altri beni. Il tutto dopo aver scassinato con estrema facilità tutti i box.”, si legge in un post social.