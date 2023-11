Sfonda il vetro di un'auto e ruba due valigie: arrestato

Nella scorsa mattina gli agenti del Commissariato San Ferdinando, nel transitare in via Tasso, hanno notato un uomo che si aggirava tra i veicoli in sosta. Poco dopo, si è avvicinato ad un'auto e, dopo aver infranto il vetro posteriore sinistro con un cacciavite, ha rubato due valigie per poi darsi alla fuga a piedi.

I poliziotti, dopo un breve inseguimento, lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso del cacciavite e delle due valigie appena rubate. Un 50enne napoletano, già noto alle forze dell'ordine, è stato tratto in arresto per furto aggravato. Le due valigie sono state restituite al proprietario.