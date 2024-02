La pattuglia, in corrispondenza dell’edilizia residenziale pubblica iacp, aveva fermato per un controllo un veicolo con targa estera che per gli operatori specializzati in attività di polizia stradale era da ritenersi sospetto.

Dopo vari accertamenti, è stato scoperto che le targhe tedesche apposte sull’autovettura, una Fiat Panda, non erano mai state rilasciate dalla Germania e da ritenersi, dunque, false, così come contraffatto era lo stesso numero di telaio. Da ulteriori indagini, si è riusciti a risalire a quello originario e a scoprire che era quello dell’auto rubata nel 2021 nel comune nel salernitano.

Le false targhe tedesche e la Fiat Panda sono state poste sotto sequestro in attesa di ulteriori accertamenti finalizzati alla restituzione del veicolo al legittimo proprietario. Per il conducente, un uomo di 36 anni, è scattata denuncia per riciclaggio e uso di atto falso.