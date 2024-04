Scoperti a rubare un'auto in zona stadio durante la partita: arrestati

La Polizia Locale di Napoli in occasione dell'incontro di calcio Napoli-Roma ha intensificato i controlli all'esterno dello stadio Maradona. Gli Agenti hanno elevato 114 verbali per infrazioni al Codice della Strada. prelevato 83 autovetture in divieto di sosta, effettuato 9 verbali a parcheggiatori abusivi di cui 4 denunciati con ordine di allontanamento ed inoltre sono stati eseguiti 6 controlli ad esercizi di vicinato/food track.

Sempre nella stessa area, in particolare nella zona della Loggetta, sono stati arrestati due individui in flagranza di reato. I sospettati sono stati sorpresi dopo aver forzato un'autovettura in sosta e mentre tentavano di fuggire. La zona era monitorata a seguito di precedenti segnalazioni di furti.

Uno degli arrestati, 52 anni, risulta avere precedenti penali relativi a uso di sostanze stupefacenti, consumo di bevande alcoliche e guida senza patente. L’altro soggetto, un 48enne con precedenti per furto aggravato, uso di sostanze stupefacenti ed in passato arrestato per estorsione, associazione a delinquere ed evasione dalle misure cautelari.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, i due sospettati sono stati condotti presso le camere di sicurezza, in attesa di essere sottoposti a giudizio per direttissima.