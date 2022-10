Le rubano l'auto mentre lavora, il duro sfogo: "Napoli offre poco, meglio andare via"

Le rubano l'auto mentre sta lavorando e lei si sfoga sui social. Protagonista di questo brutto episodio è una giovane professoressa napoletana che, nel fine settimana, per arrontondare lavora in una sala ricevimenti.

"Sono una giovane professoressa e vivo a Piscinola, un quartiere difficile. Nel weekend lavoro in una sala per feste per arrotondare ma, questa sera, all'uscita dalla sala, dopo aver svolto onestamente il mio lavoro, non ho trovato più la mia macchina. Macchina che con sacrificio e onestà i miei genitori hanno acquistato poco più di un anno fa.

In una città come Napoli, sai bene, che è già difficile trovare un'occupazione che garantisca un futuro stabile a noi giovani, anche per quelli come me che hanno studiato per anni. Allora mi chiedo, e le chiedo, perché dovremmo- noi ragazzi- rimanere in una città che non solo ha poco da offrirci, ma che addirittura fa di tutto per spingerci a cercare "fortuna" altrove?", dice la giovane che si è rivolta al consigliere Borrelli.