Prova a rubare un'automobile, ma viene fermato da carabiniere fuori servizio

Doveva essere un colpo rapido e pulito, ma per A. G., 40enne di Castello di Cisterna la serata è finita con l'arresto. L'uomo era a Pomigliano d'Arco, in via Masarda, e insieme a un complice cercava di rubare un'automobile in sosta. Sfortuna per loro che, in quel momento, passasse un carabiniere fuori servizi e, quindi, in borghese. Il militare è riuscito a bloccare il 40enne, mentre l'altro criminale è riusito a scappare. Dopo pochi minuti, sono intervenuti i rinforzi della tenenza di Casalnuovo e il ladro è stato sottoposto agli arresti domiciliari. I carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna hanno acquisito le immagini dei sistemi di video-sorveglianza per proseguire le indagini al fine di individuare il complice.