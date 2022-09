Gli rubano l'auto e lui si sfoga sui social: "Per me era tutto. Come faccio?"

Le immagini del furto sono state condivise in un post

Gli rubano l'auto e lui si sfoga sui social. Il fatto è avvenuto a Pianura e le immagini sono subito diventate virali. “Salve, la scorsa notte sono stato vittima del furto della mia auto fuori al mio garage a Pianura. Era l’unica auto di famiglia che utilizzavo per andare a lavoro. Dato che lavoro di notte non ho possibilità di utilizzare mezzi pubblici.”, ha spiegato in un appello diffuso dal consigliere regionale Boirrelli.